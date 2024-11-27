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مشاهير العرب - سما المصري تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - سما المصري تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سما المصري تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - سما المصري.. ازدادت عمليات البحث من قبل الجمهور عن آخر المستجدات في الدعوة القضائية التي تقدم بها محامي الفنانة سما المصري خلال الفترة الماضية والتي طالب من خلالها بالإفراج عن سما المصري، بعد أن نفذت 3 أحكام قضائية، لتتصدر سما خلال الساعات الماضية تريند جوحل.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالإفراج عنسما المصري، بعد أن نفذت 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وفي وقت سابق، تقدم أشرف ناجي محاميسما المصري، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت 3 أحكام قضائية.

وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية، منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

كما أشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

حبس سما المصري

كان النائب العام أمر بحبس الراقصة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ «سما المصري»، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مصوره لها خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات، حيث كانت تتعمد ارتكاب أفعال فاضحة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وتعديها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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