الرياضة - 08:14 - عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز في كأس الكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - الزمالك ضد بلاك بولز.. أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة بطل موزمبيق، والمقرر إقامتها مساء اليوم.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وتغلب نادي الزمالك على نظيره الشرطة الكيني بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي اليوم

وجاء تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بمجموعات الكونفيدرالية

يستضيف الفارس الأبيض نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في تمام التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2024-2025).

حكام مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي بمجموعات الكونفيدرالية

يقود مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، بمجموعات كأس الكونفيدرالية، تحكيميا الجيبوتي محمد ديراني حكما للساحة، ويعاونه ليبان عبد الرازق أحمد حكم مساعد أول، وإيلياه روبليه درير حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.