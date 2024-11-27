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مشاهير العرب - بعد انطلاقه بدور العرض المصرية.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم الرعب «Deer Camp ’86 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انطلاقه بدور العرض المصرية.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم الرعب «Deer Camp ’86 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاقه بدور العرض المصرية.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم الرعب «Deer Camp ’86 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - يبحث الكثير من عشاق أفلام الرعب، عن تفاصيل فيلم الرعب الكوميدي «Deer Camp ’86، وذلك بعد انطلاق عرضه اليوم بدور العرض السينمائي المصري.

ويضم فيلم «Deer Camp ’86 عدد من الفنانين أبرزهم:«نواه لالوند، جاي جيه بيدويل، آرثر كارترايت، جوش دومينغيز، وماثيو ديريك ديفي» وآخرين، والعمل من تأليف بو هانسن ورايلي توروس، وإخراج إل فان دايك سيبوتزن، وتوزعه في مصر فور ستار فيلمز.

قصة فيلم الرعب «Deer Camp ’86

ودارت أحداث الفيلم في خريف عام 1986، حول ستة أصدقاء من ديترويت يقرروا الانطلاق إلى الغابات الشمالية لخوض مغامرتهم السنوية المعتادة في صيد الغزلان. لكن هذه المرة، لن تكون مجرد رحلة عادية، إذ توقظ الغابة سرًا مظلمًا يحول صياديها إلى فريسة. فيلم "Deer Camp '86" يأخذنا إلى عالم تختلط فيه الكوميديا بالإثارة والرعب في مغامرة مفعمة بالتشويق والمفاجآت.

ويذكر أن فيلم «Deer Camp '86 ليس مجرد فيلم رعب، فهو نافذة مفتوحة على أجواء الثمانينات التي لا تنسى. ويظهر ذلك بوضوح في الملابس، الموسيقى، وأسلوب الحياة يعيدنا إلى عصر ذهبي، هذه التفاصيل الدقيقة تجعل الفيلم تجربة سينمائية فريدة تُثير الحنين إلى الماضي وتجمع بين الترفيه والإثارة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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