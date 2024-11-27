مشاهير العرب - بعد انطلاقه بدور العرض المصرية.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم الرعب «Deer Camp ’86 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - يبحث الكثير من عشاق أفلام الرعب، عن تفاصيل فيلم الرعب الكوميدي «Deer Camp ’86، وذلك بعد انطلاق عرضه اليوم بدور العرض السينمائي المصري.

ويضم فيلم «Deer Camp ’86 عدد من الفنانين أبرزهم:«نواه لالوند، جاي جيه بيدويل، آرثر كارترايت، جوش دومينغيز، وماثيو ديريك ديفي» وآخرين، والعمل من تأليف بو هانسن ورايلي توروس، وإخراج إل فان دايك سيبوتزن، وتوزعه في مصر فور ستار فيلمز.

قصة فيلم الرعب «Deer Camp ’86

ودارت أحداث الفيلم في خريف عام 1986، حول ستة أصدقاء من ديترويت يقرروا الانطلاق إلى الغابات الشمالية لخوض مغامرتهم السنوية المعتادة في صيد الغزلان. لكن هذه المرة، لن تكون مجرد رحلة عادية، إذ توقظ الغابة سرًا مظلمًا يحول صياديها إلى فريسة. فيلم "Deer Camp '86" يأخذنا إلى عالم تختلط فيه الكوميديا بالإثارة والرعب في مغامرة مفعمة بالتشويق والمفاجآت.

ويذكر أن فيلم «Deer Camp '86 ليس مجرد فيلم رعب، فهو نافذة مفتوحة على أجواء الثمانينات التي لا تنسى. ويظهر ذلك بوضوح في الملابس، الموسيقى، وأسلوب الحياة يعيدنا إلى عصر ذهبي، هذه التفاصيل الدقيقة تجعل الفيلم تجربة سينمائية فريدة تُثير الحنين إلى الماضي وتجمع بين الترفيه والإثارة.