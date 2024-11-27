فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

استعدادات مكثفة في الكويت لاستضافة القمة الخليجية الـ 45 - أخبار كلمتك

استعدادات مكثفة في الكويت لاستضافة القمة الخليجية الـ 45 - أخبار كلمتك

بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار سيكون البداية التاريخية للخروج باليمن من جميع مشاكلها - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار سيكون البداية التاريخية للخروج باليمن من جميع مشاكلها - أخبار كلمتك

الإمارات تكشف عن شهيد جديد سقط خلال مشاركته بعاصفة الحزم - أخبار كلمتك

الإمارات تكشف عن شهيد جديد سقط خلال مشاركته بعاصفة الحزم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غيابه عن «أراب جود تالنت».. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي جابر و تعافيه من نزيف داخلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غيابه عن «أراب جود تالنت».. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي جابر و تعافيه من نزيف داخلي - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يتقدم علي دينامو زغرب 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يتقدم علي دينامو زغرب 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

في إطار مبادرة «بداية».. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بمحافظة قنا يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في إطار مبادرة «بداية».. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بمحافظة قنا يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

في إطار مبادرة «بداية».. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بمحافظة قنا يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أعلنت وزارة العدل، تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالمشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

مبادرة بداية

وتضم القافلة الطبية من عددا من كبار الأطباء في تخصصات: الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

قافلة طبية

كما ستشمل القافلة الطبية تنظيم ندوة تحت عنوان: «صحتنا بالدنيا» في تمام الساعة الـ 1 من ظهر يوم الجمعة المقبل بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها نخبة من كبار الأطباء.

اقرأ أيضاً
ضمن مبادرة «بداية».. غداً بدء فعاليات مهرجان المرأة الصعيدية بالأقصر

ضمن مبادرة «بداية».. قصور الثقافة تُنظم عددًا من الفعاليات بمحافظة الغربية

ضمن مبادرة «بداية».. تواصل فعاليات برنامج «الوعي الأثري» في أسوان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«التعليم» توجه بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق