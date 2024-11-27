في إطار مبادرة «بداية».. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بمحافظة قنا يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أعلنت وزارة العدل، تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالمشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.

وتضم القافلة الطبية من عددا من كبار الأطباء في تخصصات: الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.

كما ستشمل القافلة الطبية تنظيم ندوة تحت عنوان: «صحتنا بالدنيا» في تمام الساعة الـ 1 من ظهر يوم الجمعة المقبل بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها نخبة من كبار الأطباء.