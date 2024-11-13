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تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

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تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - تُوفيت شقيقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، حيث قطعَ فضيلة الإمام الأكبر زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن، لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب.

وتم تشيع جثمان شقيقة شيخ الأزهر الشريف، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب منذ قليل، وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف
تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف
تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف
تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف
تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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