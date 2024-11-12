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بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

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بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:20 صباحاً - حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024، في حالة الطقس، مؤكدة انحسار سقوط الأمطار والرياح على بعض المناطق بالجمهورية.

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وقالت الأرصاد، إنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسرعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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سقوط أمطار:

وبالنسبة لخريطة سقوط الأمطار أشارت هيئة الأرصاد إلى توافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


حالة البحرين:
بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف ومعتدل، وارتفاع الموج (1.5 متر: 1.75 متر)، والرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج (1.5 متر: 2.5 متر)، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

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وكانت هيئة الأرصاد كشفت خريطة الطقس مع دخول النصف الثاني من فصل الخريف، مؤكدة أنه يحمل بعض سمات فصل الشتاء، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض التدريجى وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية،  إلى أن  جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر  وجنوب سيناء يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفي خريف هذا العام تزيد معدلات  تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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