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وزير الأوقاف: نعتز كثيرًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة بروناي - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: نعتز كثيرًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة بروناي - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: نعتز كثيرًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة بروناي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:48 مساءً - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، والسيدة حرمه، والوفد المرافق له، وجمهرة من طالبات السلطنة وطلابها في مصر، وذلك بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الأوقاف أن المركز يضم أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، وهو صرح عظيم شيدته مصر ليكون هدية مصر إلى العالم أجمع، حاملاً قيم السماحة والتعاون والتراحم، وأنه سيصبح عما قريب منارة علمية إسلامية تصل أنوارها إلى كل آفاق الدنيا.

العلاقات بين مصر وسلطنة بروناي

كما أكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا إلى أبناء سلطنة بروناي الدارسين في الأزهر الشريف في ظل التعاون الوطيد والصداقة المشتركة بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أخيه جلالة السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي (يحفظهما الله)، مؤكدًا الحرص على توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ليعودوا إلى وطنهم وقد اكتسبوا العلم والمعرفة، ليكونوا علماء نافعين لبلادهم وللدنيا كلها، في إطار رسالة الأزهر الشريف التي تهدف إلى نشر قيم الإسلام الوسطية وتخريج علماء قادرين على الإسهام الإيجابي في عمارة الكون.

العلاقات بين مصر وسلطنة بروناي

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الوزير على الوفد الكريم مصحوبة بترجمة تتابعية، مبيّنًا فيها أصالة المنهج الأزهري القائم على امتلاك ناصية اللغة العربية التي هي مفتاح العلوم الشرعية، والدراية الوافية بالواقع وتحدياته وقضاياه، وإتقان مهارات الربط بين العلوم المدروسة والقضايا المحلية والعالمية الملموسة، ليكون المتخرج في الأزهر الشريف سفيرًا للخير والتعاون والعمران لوطنه وللإنسانية جمعاء، فبذلك تتحقق فيه صفة العالم الأزهري، الوارث الحقيقي للنبوة.

واختتم الوزير محاضرته في الطالبات والطلاب بوصايا نافعة وعبارات جامعة تتجلى في خمسة مبادئ، هي:

الأول: احترام كل خلق الله كما يتجلى من معنى العالمين في مفتتح القرآن الكريم، يقول تعالى: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

الثاني: إكرام كل إنسان على وجه البسيطة، قال تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

الثالث: حفظ الأوطان.

الرابع: زيادة العمران، أي بناء المؤسسات والتقدم العلمي والإسهام الحضاري.

الخامس: السمو بالإيمان، وهو ما يتحقق عند من وعى المبادئ الأربعة الأولى وأخلص فيها.

واختتم الوزير المحاضرة باعتبار تلك الوصية الجامعة رسالةَ مصر والأزهر التي يعود بها الدارس إلى وطنه وينشر بها خيره.

العلاقات بين مصر وسلطنة بروناي

من جانبه، تقدم السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي بالقاهرة، بالشكر للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على حسن الاستقبال بمسجد مصر، الذي هو شاهد على عظمة العمارة المصرية والثقافة الإسلامية، مشيدًا بدور مصر والأزهر الشريف في نشر الصورة الحقيقية للإسلام. كما ثمّن السفير حلول الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة بروناي دار السلام، وجمهورية مصر العربية، بما يجلب الخير للجميع.

وفي ختام الزيارة أهدى سعادة السفير درع السلطنة إلى وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية وعنايته بالقرآن الكريم وحفظته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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