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مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا الشربيني تكشف عن موعد عرض «حاوريني يا كيكي» في موسم الرياض | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - كشفت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، عن موعد عرض أحدث أعمالها المسرحية بمشاركتها في «حاوريني يا كيكي» التي من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي هذا السياق، شاركت دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسرحية «حاوريني يا كيكي»، وعلقت عليه قائلة: «مسرحية حاوريني يا كيكي، ابتداءً من يوم 4 ديسمبر وحتى يوم 8 ديسمبر على مسرح محمد العلى،

ضمن فعاليات موسم الرياض».

تفاصيل مسرحية حاوريني يا كيكي

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية حاورني يا كيكي في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر. فمَن سينتصر في النهاية؟

وتضم مسرحية حاوريني يا كيكي، دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان.

آخر أعمال دينا الشربيني

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في مسلسل كامل العدد 2 الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد 3، حول «أحمد»، طبيب التجميل الذي يقابل «ليلى»، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف عائقا أمام نجاح العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، لبدأ رحلة جديدة مع أطفالهما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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