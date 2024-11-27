وزير الخارجية: توافقنا مع قطر على ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأهمية البالغة لتعزيز التنسيق والتشاور القائم بين البلدين الشقيقين ومع الدول العربية، حتى تكون هناك أرضية صلبة للتعاون والتشاور المشترك فيما يتعلق بقضية العرب الأولى ولب الصراع بالمنطقة، وهي القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية: «توافقنا على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار، والجدية وضرورة توفر الإرادة السياسية لسرعة إنجاز الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن وتحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتناولنا الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أنه أحاط رئيس الوزراء القطري، بكل الترتيبات الجارية فيما يتعلق بالمؤتمر الخاص بدعم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والذي تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر، ويتم هذا المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ويستهدف المؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية داخل غزة.

وأوضح وزير الخارجية، أنه تناول مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العديد من الملفات الدولية والإقليمية.