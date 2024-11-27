الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.