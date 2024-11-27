غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.

اقرأ أيضاً
إصابة 4 في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

عاجل | إخلاء سبيل و سام شعيب طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الزنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:36 - الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة فوق الجولان والبحر الأحمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق