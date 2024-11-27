لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - كشف هارفي إليوت لاعب ليفربول الإنجليزي، سبب رفضه الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق، قبل انتقاله إلى الريدز في عام 2019 قادما من فولهام.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد خصمه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، والتي تأتي في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال مقابلة مع بودكاست "We Are Liverpool"، قال هارفي إليوت: "كان الأمر مجرد مزيج من الأشياء لأكون صادقًا. كنت قريبًا من الذهاب إلى مدريد ثم أعتقد أن ليفربول جاء، بمجرد أن سمعت بقدومهم، كان هذا هو القرار، لقد قررت ذلك، فقط لأنني من مشجعي ليفربول، وكل أفراد الأسرة، وكان حلم والدي أن يلعب لفريق ليفربول، لكنه لم يحقق ذلك".

وتابع: "أخي الصغير أيضًا من أشد المعجبين، وربما يكون أحد أكبر المشجعين الذين رأيتهم في حياتي. فهو يأتي إليّ دائمًا بمعلومات لم أكن أعرفها حتى، وهو لا يلعب حتى مع الفريق، كنت أقول له، 'أوه، من أين حصلت على هذا' وكان يقول، 'أوه، لا أعرف، سمعت ذلك من شخص كذا وكذا في صالة اللاعبين أو أي شيء آخر".

وشارك إليوت في 120 مباراة مع ليفربول، وسجل 10 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة. وكان الموسم الأكثر نجاحًا له بقميص الريدز في العام الماضي، عندما سجل ثلاثة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى.

ولم يخض إليوت أي مباراة هذا الموسم تحت قيادة آرني سلوت بسبب الإصابة، لكنه سيتواجد في قائمة الفريق اليوم لمواجهة ريال مدريد.

من ناحية أخرى، يستعد ريال مدريد لبدء مفاوضات صفقة ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، خلال اجتماعه مع إدارة الريدز، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الفريقين على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد بنهاية الموسم، أو قد ينتقل إلى الميرنجي في يناير المقبل.

ريال مدريد يتحرك لضم أرنولد



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ستكون صفقة أرنولد محل للحديث بين ريال مدريد وليفربول خلال الغداء الذي يسبق المباراة اليوم.

وأشارت إلى أن الحديث عن مستقبل الدولي الإنجليزي الدولي تم فتحه منذ عدة أشهر، وحان الوقت لتوضيح الأمور ومعرفة مدى صحة كل ما قيل.

وأوضحت أن العلاقة بين ريال مدريد وليفربول رائعة، حيث يوجد تفاهم كامل لدرجة أنه عند بدء الموسم، وبعد إجراء قرعة دوري الأبطال، أجرى مسؤولو الريدز مكالمة مع مديري الملكي، وكان السؤال واضحًا ومباشرًا: "هل ترغبون حقًا في ألكسندر أرنولد؟".

وذكرت أن ما حدث من ليفربول كان وسيلة تواصل جريئة وغير معتادة بين الأندية، لكن نظرًا للعلاقة الجيدة بينهما، كان الأمر منطقيا.



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