عاجل:فوز تاريخي لليمن - أخبار كلمتك

عاجل:فوز تاريخي لليمن - أخبار كلمتك

عاجل:زحام كبير وسط صنعاء بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:زحام كبير وسط صنعاء بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. انهيار زوجة حمادة هلال خلال جنازة والدها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. انهيار زوجة حمادة هلال خلال جنازة والدها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد ممدوح ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «روكي الغلابة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد ممدوح ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «روكي الغلابة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم رنا سماحة ومي فاروق.. هجوم شديد اللهجة على شقيق محمد رحيم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم رنا سماحة ومي فاروق.. هجوم شديد اللهجة على شقيق محمد رحيم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير البلدية القطري: مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي مهم للغاية - أخبار كلمتك

وزير البلدية القطري: مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي مهم للغاية - أخبار كلمتك

وزير التجارة القطري: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة - أخبار كلمتك

وزير التجارة القطري: نستهدف الوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة - أخبار كلمتك

«مدبولي» يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان الإماراتية - أخبار كلمتك

«مدبولي» يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان الإماراتية - أخبار كلمتك

فنلندا تشدد شروط الحصول علي الجنسية، وقوانين جديدة تهدد وضع المهاجرين - أخبار كلمتك

فنلندا تشدد شروط الحصول علي الجنسية، وقوانين جديدة تهدد وضع المهاجرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - دوري أبطال آسيا، أعلن علي رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، تشكيل فريقه لمواجهة تراكتور الإيراني، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، حيث شارك النجم المصري في 10 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه القطري.

 

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2 

وجاء تشكيل الوكرة أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

 

الوكرة يخسر من الغرافة بثلاثية في آخر مباريات الدوري القطري 

من ناحية أخرى، حقق فريق الغرافة القطري فوزا ثمينا أمام ضيفه الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

3756e4187d.jpg
446c4354ef.jpg

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45، ونجح اللاعب خوسيلو في تسجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل لوكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بمرماه في الدقيقة 75 من  اللقاء.

الوكرة القطري، كلمتك
الوكرة القطري، كلمتك

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

5e726256c3.jpg
1df4a12a95.jpg

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

بهذه النتيجة يحتل رفع فريق الغرافة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، وخاض كل منهما 10 مباريات في المسابقة حتى ألان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:15 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق