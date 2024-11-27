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مشاهير العرب - تامر عاشور يواصل الترويج لحفله في قصر عابدين (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عاشور يواصل الترويج لحفله في قصر عابدين (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عاشور يواصل الترويج لحفله في قصر عابدين (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - يواصل الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لحفله المقرر أن يقام في قصر عابدين في 15 ديسمبر 2024، ومن المنتظر أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وشارك تامر عاشور، عبر حساب الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لحفله في قصرعابدين، مشيرا إلى أن الحفل سيقام في 15 ديسمبر المقبل، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 6 مساء.

تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور، كانت أغنية «عديت» التي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرا.

أغنية عديت

أغنية «عديت»، من كلمات تامر حسين، وألحان غريب، وتوزيع توما، وتُعتبر هذه الأغنية هي الثانية لـ تامر عاشور خلال موسم الصيف، والذي يتبع فيه نظام الأغاني «السنجل».

وتضمنت كلمات أغنية عديت الأتي: «عديت.. .جنبى إتمنيت، ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت، ذهول.. .حالة ذهول، قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول، مستنى ايه.. بقى، قلبي خلاص.. لقا، اللى أنا نفسى أهِنن فيه، واللى اداديه.. كده، ايه الضحكة دى.. ايه ده، وفيها بقى لا أخفيها ياللا، جنانى بيك عدىّ الخيال، وأكتبنى معجب حاله حال، والنبى فيه كده جمال، والاقى فين، خلصت أى كلام يتقال».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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