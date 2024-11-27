مشاهير العرب - الجمعة.. عرض جديد لفرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عرضاً جديداً من عروض فرقة «المولوية المصرية» بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

ومن المقرر أن تقدم فرقة «المولوية المصرية» العرض الجديد، يوم الجمعة 29 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة الفنية والتراثية.

وتقدم الفرقة مختارات من المدائح وفنون الإنشاد من أشعار الشيخ جلال الدين الرومى وابن الفارض وابن عربى وبعض من التراث الصوفى، ويبلغ سعر تذكرة الدخول.

وتعد «المولوية»، رقصة صوفية ظهرت منذ أكثر من 800 عام على يد الزاهد الشيخ جلال الدين الرومي، تحولت إلى «فلكلور» عالمي، أسس الفرقة الفنان د.عامر التوني تحت مسمى «المولوية المصرية» لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخرى في تركيا او الموجودة في أي بقعة من بقع العالم للحفاظ على الهوية والطابع المصري الصوفي.