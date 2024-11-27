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مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في حضرة الكينج».. أنغام تنشر صورة مع أبنائها ومحمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - أنغام ومحمد منير.. التقت الفنانة أنغام بالفنان محمد منير، في زيارة عائلية جمعتهما سويا، حيث استمعت إلى حكاياته عن مشواره الفني الطويل، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة.

نشرت الفنانةأنغام صورة جمعتها بالكينج محمد منير، من زيارتها له رفقة ابنيها عمر وعبد الرحمن، معلقة عليها: «قاعدة عائلية ما تتعوضش وليلة لا تنسى في حضرة حبيب القلب الكينج محمد منير، ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا غالي».

وعلى الجانب الآخر حرص الكينج محمد منير، على توجيه رسالة شكر للفنانة أنغام بعد هذه الزيارة، قائلا في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس»:«سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجلاها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام».

لترد عليه أنغام بعدها قائلة: «أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وانت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لي».

آخر أعمال الفنانة أنغام

كانت قد كشفت الفنانة أنغام الستار عن أغنيات ألبومها الجديد «تيجى نسيب»، والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية.

كما طرحت أنغام في البداية أغنية «وبقالك قلب»، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان «هو أنت مين» وهي من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامي، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان «موافقة» من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس، والأغنية الرابعة بعنوان «إيه الأخبار» من كلمات نادر عبد الله، والحان أحمد الناصر، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس.

آخر أعمال محمد منير

وكانت آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية ومن كلمات عصام عبد الله وألحان كامل شريف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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