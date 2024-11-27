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قرار عاجل من محافظ الجيزة لإنقاذ مرضى الواحات بالتعاون مع الأزهر - أخبار كلمتك

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قرار عاجل من محافظ الجيزة لإنقاذ مرضى الواحات بالتعاون مع الأزهر - أخبار كلمتك

قرار عاجل من محافظ الجيزة لإنقاذ مرضى الواحات بالتعاون مع الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الدينى  ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدًا من أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الأزهر قبل توجهها إلى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي لتقديم خدماتها الطبية لأهالي المركز علي مدار يومين. 

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وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات العلاجية والتوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030. 

 محافظ الجيزة يوفر سيارات إسعاف لنقل المرضى من الواحات إلى الأزهر

وكلف محافظ الجيزة خلال اللقاء بتوفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية وإجراء عمليات عاجلة لمستشفيات جامعة الازهر لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وذلك في إطار التعاون المثمر مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، لافتا انه سيتم بحث التعاون مع المحافظات المجاورة والجهات المعنية لدعم مستشفى الواحات البحرية بأعداد إضافية من الأطباء مع توفير الحوافز المادية اللازمة لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية.
 

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة سناء أحمد المنسق العام للقافلة ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في ٨ تخصصات طبية وهي (الأسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الأنف والأذن، الباطنة) مع تقديم العلاج المجاني بالإضافة إلى توفير اللقاحات والأمصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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