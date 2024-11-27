صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

في ظل التحديات المتزايدة على الساحة الإقليمية والدولية، أشار الكاتب والصحفي أمين الوائلي إلى أن الحوثيين يظهرون مكابرتهم في العلن، بينما يسعون سراً وراء حبل نجاة يضمن لهم البقاء. وأوضح الوائلي أن خيار الحماية البريطانية يبدو أحد الخيارات المطروحة في أوقات الملمات بالنسبة للجماعة، في ظل مشاهدتهم لإيران وهي تقدم التنازلات لتجنب المزيد من الضغوط وتسليم أدواتها بثمن بخس.

وأضاف أن الحوثيين يتابعون مصير قيادات "محور المقاومة" وما آل إليه حال جماعات ربطت مصيرها بنفوذ طهران. ومع ذلك، تبقى الجماعة متشبثة بمواقفها ظاهرياً، بينما تتحسس مصالحها وأوضاعها بشكل أكبر خلف الكواليس.