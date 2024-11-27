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صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

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صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي يفجرها ويعلن: الحوثيون يبحثون عن هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - كلمتك/ خاص

في ظل التحديات المتزايدة على الساحة الإقليمية والدولية، أشار الكاتب والصحفي أمين الوائلي إلى أن الحوثيين يظهرون مكابرتهم في العلن، بينما يسعون سراً وراء حبل نجاة يضمن لهم البقاء. وأوضح الوائلي أن خيار الحماية البريطانية يبدو أحد الخيارات المطروحة في أوقات الملمات بالنسبة للجماعة، في ظل مشاهدتهم لإيران وهي تقدم التنازلات لتجنب المزيد من الضغوط وتسليم أدواتها بثمن بخس.

وأضاف أن الحوثيين يتابعون مصير قيادات "محور المقاومة" وما آل إليه حال جماعات ربطت مصيرها بنفوذ طهران. ومع ذلك، تبقى الجماعة متشبثة بمواقفها ظاهرياً، بينما تتحسس مصالحها وأوضاعها بشكل أكبر خلف الكواليس.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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