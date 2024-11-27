اعتماد مبلغ بالسعودي لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

اعتماد مبلغ بالسعودي لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

وفد من أبوظبي يزور سقطرى - أخبار كلمتك

وفد من أبوظبي يزور سقطرى - أخبار كلمتك

الكشف عن جهود كبيرة لاطلاق عملية سياسية في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن جهود كبيرة لاطلاق عملية سياسية في اليمن - أخبار كلمتك

افتتاح مدارس الجليل الأعلى حتى جنوب صفد بإسرائيل بعد وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

افتتاح مدارس الجليل الأعلى حتى جنوب صفد بإسرائيل بعد وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون استعدادهم الى هذا الامر بشان الاسرى - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون استعدادهم الى هذا الامر بشان الاسرى - أخبار كلمتك

هجوم عسكري يستهدف الضالع - أخبار كلمتك

هجوم عسكري يستهدف الضالع - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشان قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان بصورها والتي حاولت الانتحار - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشان قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان بصورها والتي حاولت الانتحار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:39 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:40 صباحاً - كلمتك/خاص:

أحالت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، ستة متهمين بجرائم تجارة وترويج وجلب المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بعد أن تم استكمال إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات.


وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة محمد سعد مخبال، إن خمسة من المتهمين من الجنسية اليمنية بالإضافة إلى متهم سادس من الجنسية الصومالية.

وأوضح مخبال ، أن "الإدارة وبمعية جميع الأجهزة الأمنية في المهرة وبتعاون المواطنين ماضيين في طريقهم لمكافحة تهريب هذه المواد السامة ومكافحة التهريب بكل أشكاله".

وأكّد نائب مدير مكافحة المخدرات بالمهرة، أن "الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها في محاربة هذه الآفة الفتاكة حتى اجتثاثها".

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق