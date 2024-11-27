احالة شباب بحضرموت للمحاكمة عقب قيامهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

أحالت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، ستة متهمين بجرائم تجارة وترويج وجلب المخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بعد أن تم استكمال إجراءات مرحلة جمع الاستدلالات.



وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة محمد سعد مخبال، إن خمسة من المتهمين من الجنسية اليمنية بالإضافة إلى متهم سادس من الجنسية الصومالية.

وأوضح مخبال ، أن "الإدارة وبمعية جميع الأجهزة الأمنية في المهرة وبتعاون المواطنين ماضيين في طريقهم لمكافحة تهريب هذه المواد السامة ومكافحة التهريب بكل أشكاله".

وأكّد نائب مدير مكافحة المخدرات بالمهرة، أن "الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها في محاربة هذه الآفة الفتاكة حتى اجتثاثها".