توتر واحتجاج مسلح في صنعاء عقب اغتيال قيادي الشيخ صادق - أخبار كلمتك

قام أبناء محافظة إب بنصب الخيام في ميدان السبعين وسط صنعاء، وذلك في اعتصام مفتوح حتى يتم تسليم قتلة الشيخ صادق صالح أبوشعر. وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على مقتل الشيخ أبوشعر، الذي كان أحد مشايخ مديرية الشعر، إثر اغتياله من قبل مسلحين حوثيين.

المطلب الرئيسي للمعتصمين هو تسليم القيادي الحوثي المدعو علوي الأمير، مدير قسم شرطة شميلة، بالإضافة إلى المسلحين الذين شاركوا في تنفيذ الجريمة في منطقة دار سلم بالعاصمة صنعاء يوم أمس.

وكان الشيخ أبو شعر يقود سيارته في منطقة دار سلم عندما تعرض لوابل من الرصاص من قبل مسلحين حوثيين عند نقطة تفتيش أمنية تابعة للجماعة، مما أدى إلى مقتله على الفور. وبعد تنفيذ الجريمة، أفادت مصادر محلية بأن المسلحين الحوثيين قاموا بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات المجاورة في محاولة لطمس أدلة الجريمة.