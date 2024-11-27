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عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة عدن اغلاق المدارس وتوقيف الامتحانات صباح اليوم احتجاجا على عدم صرف المرتبات.
وقال معلمون لكريتر سكاي:نفذنا اضراب شامل وتم توقيف عملية الامتحانات صباح اليوم للمطالبة بصرف المرتبات.
واضافوا:تم اغلاق مكاتب التربية والتعليم بسبب عدم صرف المرتبات منذ شهرين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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