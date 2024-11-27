شهدت مدينة عدن اغلاق المدارس وتوقيف الامتحانات صباح اليوم احتجاجا على عدم صرف المرتبات.
وقال معلمون لكريتر سكاي:نفذنا اضراب شامل وتم توقيف عملية الامتحانات صباح اليوم للمطالبة بصرف المرتبات.
واضافوا:تم اغلاق مكاتب التربية والتعليم بسبب عدم صرف المرتبات منذ شهرين.
عقب اضراب شامل.. اغلاق مكتب التربية والتعليم في عدن(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:51 صباحاً - كلمتك/خاص:
شهدت مدينة عدن اغلاق المدارس وتوقيف الامتحانات صباح اليوم احتجاجا على عدم صرف المرتبات.
شهدت مدينة عدن اغلاق المدارس وتوقيف الامتحانات صباح اليوم احتجاجا على عدم صرف المرتبات.
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