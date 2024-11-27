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النيابة تصدر توجيهات صارمة بشان التقطعات في حضرموت - أخبار كلمتك

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النيابة تصدر توجيهات صارمة بشان التقطعات في حضرموت - أخبار كلمتك

النيابة تصدر توجيهات صارمة بشان التقطعات في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت، أمس الاثنين، مذكرة موجهة إلى مديري إدارتي الأمن والشرطة في مديريات الساحل والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.

 

وشددت فيها على خطورة أفعال التقطع لوسائل النقل والمواصلات واعتبارها جرائم جسيمة معاقب عليها شرعاً وقانوناً.


وأوضحت النيابة أن هذه الظاهرة برزت في المحافظة مؤخراً، ووصفتها بأنها تهديد للأمن والسكينة العامة، مؤكدة أن القانون شدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

 

كما وجهت النيابة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وضبط المتورطين فيها وجمع الاستدلالات المطلوبة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة للتصرف القانوني بحقهم.


وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من هذه الأفعال المحرمة شرعاً والمجرّمة قانوناً.
 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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