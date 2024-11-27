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أديل تصدر مجموعة محدودة توثق حفلاتها في لاس فيجاس - أخبار كلمتك

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أديل تصدر مجموعة محدودة توثق حفلاتها في لاس فيجاس - أخبار كلمتك

أديل تصدر مجموعة محدودة توثق حفلاتها في لاس فيجاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أديل أعلنت النجمة البريطانية، أديل أنها ستصدر مجموعة محدودة الإصدار، من الفينيل، توثق لحفلاتها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضحت آديل، أن المجموعة، ستحتوي على قائمة الأغاني الحية بالكامل، وكتاب صور، وقطع من الورق الملون من العرض.

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 وودعت المغنية أديل، معجبيها في الليلة الأخيرة من حفلاتها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، والتي استمرت لعدة شهور، قدمت خلالها العشرات من الحفلات الغنائية.

ولم تتمالك أديل نفسها وهي تودع جمهورها، لتبكي قائلة:"سأفتقدكم بشدة.. لا أعرف متى سأغني مرة أخرى".

أديل تكشف سبب رغبتها في أخذ استراحة من الغناء

 كشفت المغنية البريطانية أديل، في حفلتها الغنائية، التي أقيمت أمس في مدينة ميونيخ الألمانية، عن سبب رغبتها في أخذ استراحة من الغناء.

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وقالت أديل:"لقد كان الأمر مذهلًا، أنا فقط بحاجة إلى الراحة.. لقد أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة لنفسي، وأريد أن أعيشها الآن".

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أديل تقرر أخذ استراحة من الموسيقى لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة

أعلنت المغنية أديل أنها تنوي أخذ استراحة من الموسيقى، لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة.

وقالت أديل في تصريحات صحفية جديدة: "أنوي أخذ استراحة من الموسيقى والغناء، لفترة لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة، وتجربة أشياء جديدة في الحياة". 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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