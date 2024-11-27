منة القيعي تكشف تفاصيل تعاونها مع محمد منير في أغنيته الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي، تفاصيل تعاونها مع الفنان محمد منير في عمل فني سيطرح قريبًا.

وقالت منة القيعي خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع هبة الأباصيري، ومها الصغير على قناة “CBC”: إن الأغنية مكتوبة منذ فترة ولكنها لم تجد لها لحن يتناسب معاها، متابعة: "منذ أول مرة كتبتها قولت يارب يكون ليا نصيب أن الكينج منير هو اللي يقدمها، والأغنية موضوع إنساني جدًّا".

مشاريع مع الكينج

وأضافت: “أتمني أن يكون ليا نصيب في مشاريع مختلفة مع الكينج محمد منير ، وسعيدة بمقابلته وزيارته في منزله، وهو يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله بشأن مرضه وتعبه".

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