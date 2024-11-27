عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة الفريق لمباراته أمام ميتلاند، التي تجمعهما في العاشرة مساء غد الخميس، على ملعب إم سي إتش أرينا، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويتواجد عمر مرموش مهاجم منتخب مصر على رأس قائمة الفريق لمباراة ميتلاند الدنماركي.

ويتواجد فرانكفورت في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، وميتلاند في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة.

وخلال مواجهاته الأربعة في الدوري الأوروبي تمكن فرانكفورت من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، حيث خاض مرموش المباريات الأربعة مع فرانكفورت وسجل هدفين وصنع هدفًا.

عمر مرموش يدخل دائرة اهتمامات مدرب مانشستر يونايتد الجديد

فيما كشفت تقارير ألمانية، أن المدرب البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد، روبن أموريم، سيوجه أنظاره صوب الدوري الألماني للبحث عن لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من بينهم عمر مرموش.

أموريم يسعى لإعادة توهج مانشستر يونايتد

وبعد تعاقده مع مانشستر يونايتد، في أكتوبر الماضي، وبداية مهامه رسميا على رأس الجهاز الفني، مساء الأحد الماضي، في مباراة إبسويتش بالدوري الإنجليزي، يسعى روبن أموريم لإعادة التوهج إلى فريق الشياطين الحمر بعد أشهر من العروض المتواضعة التي بدأت الموسم الماضي تحت قيادة الهولندي إريك تين هاغ، واستمرت خلال الموسم الجاري.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل بهدف لمثله أمام إبسويتش تاون في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة لمدربه البرتغالي روبن أموريم ليحصد نقطة رفع بها رصيده إلى 16 نقطة لكنها لم تغير شيئا كثيرا في موقعه في جدول الترتيب بوجوده في المركز 12.

صفقات على رادار روبن أموريم في مانشستر يونايتد منهم عمر مرموش

ووفقا لتقرير أوردته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، حوّل روبن أموريم وجهته إلى الدوري الألماني بعد أن كانت تقارير سابقة أشارت إلى أنه سيلجأ إلى فريقه السابق سبورتنج لشبونة من أجل اصطحاب بعض اللاعبين إلى ملعب أولد ترافورد.

وأضافت "سكاي سبورت" ألمانيا أن أموريم وضع ضمن القائمة التي يستهدفها خلال ميركاتو الشتاء المقبل، أو في أقصة الحالات خلال صيف 2025، ثلاثة لاعبين خطفوا الأضواء في ملاعب البوندسليغا وأبرزهم على الإطلاق النجم المصري عمر مرموش، هداف آينتراخت فرانكفورت، الذي تبحث عنه جل أندية أوروبا الكبرى مثل ليفربول وآرسنال وبايرن ميونخ.

وبجانب مرموش، الذي ينتهي عقده مع فرانكفورت بعد 3 سنوات، وسيكون بالتالي من الصعب ضمه في ضوء المنافسة مع أندية أخرى، يوجد النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني كلاعب يتابعه أموريم ومسؤولو مانشستر يونايتد عن كثب بغاية إقناع فريقه بالتفريط فيه.

وسجل بونيفاس 6 أهداف وصنع هدفا واحدا في 10 مباريات في البوندسليغا مع ليفركوزن بينما سجل هدفا وصنع آخر في دوري أبطال أوروبا.

وقالت "سكاي سبورتس" إن أصحاب القرار في المان يونايتد ينظرون في كل الاتجاهات لتعزيز الفريق الأول بلاعبين جدد لكنهم سيوجهون بوصلتهم نحو أندية ألمانيا، مضيفة أن القائمة تضم أيضا نجم بايرن ميونخ ومنتخب كندا ألفونسو ديفيز، على الرغم من أن اللاعب يوجد ضمن اهتمامات ريال مدريد.

وخاض ديفيز خلال الموسم الجاري 10 مباريات في الدوري الألماني و4 لقاءات في دوري أبطال أوروبا لكن معدلاته التهديفية في الفترة ذاتها كانت ضعيفة بدليل أنه اكتفى بتمريرتين حاسمتين.

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