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مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

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مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك/خاص:

بعد أربعة عشر شهراً من صمود المقاومة الوطنية اللبنانية وتضامنها اليومي الفعال والعملي مع المقاومة الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة؛ وبعد شهرين من الغارات الجوية المكثفة والقصف البري والبربري للعدو داخل لبنان، سلّمت إسرائيل بأن المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني لن يستسلما ولن ينكسرا رغم خسائرهما الكبيرة البشرية والمادية وسياسة الاغتيالات التي طالت عدداً من قيادات المقاومة وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله..
لقد صمدت المقاومة اللبنانية صموداً أسطورياً كشقيقتها في غزة والضفة  رغم الخلل الكبير في موازين القوى العسكرية. إن العدو الذي يرفض وقف النار في غزة لم يقبل وقف النار بوساطة حليفته امريكا ومبعوثها الإسرائيلي - الامريكي هوكستين إلا لأنه تيقن أن عدوانه على لبنان سيطول وأنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا استمر. 
لقد فشلت إسرائيل المحصنة بالقبة الحديدية في التصدي لكثير من هجمات المقاومة اللبنانية التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا وشمال فلسطين المحتلة ومنزل نتنياهو نفسه.
إن هذا التطور في لبنان فرصة عربية أولاً للضغط الجماعي العربي على حلفاء العدو لكي يوقف عدوانه على غزة والضفة المحتلة، إذ لايعقل أن  يَشُل العرب مايملكون من أوراق ضغط لصالح قضية فلسطين في مرحلة مفصلية وظرف عصيب وفي ظل إدراك عربي بأن شهية العدو التوسعية والعدوانية لاتقف عند فلسطين ولبنان وإنما تمتد إلى عدد من دول المنطقة بما فيها تلك التي لا تحادد الكيان الاستعماري التوسعي.
إن المجموعة مع السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة الذي يقي كل أمتنا من أطماع الكيان ويهيئ المناخ لتعايش يقبله الشعب العربي بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة والانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية لكي يكتب له البقاء والديمومة ولا ينتكس. 
إن للسلام ثمن كالكرامة وعلينا تحقيق الأول بالمقاومة وعدم التفريط بالثانية النصر لكل مقاوم.

رئيس المجموعة: علي ناصر محمد
الأمين العام: سمير حباشنة

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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