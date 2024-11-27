تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك: خاص
علق الصحفي اياد الشرعبي على المعارك العسكرية الضارية التي تدور بين وقت وآخر بين الجيش ومليشيا الحوثي في الكدحة
وقال الشرعبي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
علق الصحفي اياد الشرعبي على المعارك العسكرية الضارية التي تدور بين وقت وآخر بين الجيش ومليشيا الحوثي في الكدحة
وقال الشرعبي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
بين #الكدحه و #المخا يخوض الابطال المعركةفي الدفاع وسط الميدان بالسلاح
وتابع بالقول:ويخوض الآخرون المعركه بالتنميه والتوسع والبناء جانب من تدشين المرحله الثالثه من توسعة محطة كهرباء المخا برعاية العميد#طارق_صالح وبدعم الاشقاء بدوله الامارات
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