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تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

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تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق الصحفي اياد الشرعبي على المعارك العسكرية الضارية التي تدور بين وقت وآخر بين الجيش ومليشيا الحوثي في الكدحة 
 

وقال الشرعبي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏بين  ‎#الكدحه و ‎#المخا يخوض الابطال المعركةفي الدفاع وسط الميدان بالسلاح 
وتابع بالقول:ويخوض الآخرون  المعركه بالتنميه والتوسع والبناء جانب من تدشين المرحله الثالثه من توسعة محطة كهرباء المخا برعاية  العميد#طارق_صالح وبدعم الاشقاء بدوله الامارات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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