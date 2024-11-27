بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

كشف مصدر خاص عن رفض رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك لقرار اتخذه مجلس القيادة الرئاسي بالاجماع يقضي باقالة مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج على خلفية عراكهما الاخير بسبب خلافات مالية.

وأفاد المصدر ان بن مبارك ابدى موافقته على اقالة دماج ، لكنه رفض بشدة اقالة باحارثة قائلا ان بقاءه في منصبه كرئيس للوزراء مرهون ببقاء مدير مكتبه انيس باحارثة.

ولفت المصدر الى ان بن مبارك غادر عدن عصر الثلاثاء الى الرياض بسبب هذا القرار.

يذكر ان انيس باحارثة يمتلك ثلاثة مناصب قيادية في وقت واحد وهي : رئيس هيئة الاراضي ، رئيس هيئة الاستثمار ، ومدير مكتب رئيس الوزراء.