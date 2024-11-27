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بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

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بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:51 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف مصدر خاص عن رفض رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك لقرار اتخذه مجلس القيادة الرئاسي بالاجماع يقضي باقالة مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج على خلفية عراكهما الاخير بسبب خلافات مالية.

وأفاد المصدر ان بن مبارك ابدى موافقته على اقالة دماج ، لكنه رفض بشدة اقالة باحارثة قائلا ان بقاءه في منصبه كرئيس للوزراء مرهون ببقاء مدير مكتبه انيس باحارثة.

ولفت المصدر الى ان بن مبارك غادر عدن عصر الثلاثاء الى الرياض بسبب هذا القرار.

يذكر ان انيس باحارثة يمتلك ثلاثة مناصب قيادية في وقت واحد وهي : رئيس هيئة الاراضي ، رئيس هيئة الاستثمار ، ومدير مكتب رئيس الوزراء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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