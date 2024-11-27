افاد مواطنون لكريتر سكاي بانهيار اقتصادي كبير في صنعاء .
وقال مواطنون:هناك ركود اقتصادي بشكل مخيف في اغلب القطاعات التجارية تسبب باغلاق محلات ومشاريع في صنعاء.
واضافوا:القدرة الشرائية ضعيفة جدا ماتسبب بخسائر كبيرة للمحلات التجارية
واختتموا:صنعاء مقبلة على انهيار اقتصادي مخيف قد تتسبب بافلاس الشركات والمولات.
انهيار كبير في صنعاء ماذا يحدث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانهيار اقتصادي كبير في صنعاء .
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانهيار اقتصادي كبير في صنعاء .
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