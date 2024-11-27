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انهيار كبير في صنعاء ماذا يحدث - أخبار كلمتك

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انهيار كبير في صنعاء ماذا يحدث - أخبار كلمتك

انهيار كبير في صنعاء ماذا يحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي بانهيار اقتصادي كبير في صنعاء .
وقال مواطنون:هناك ركود اقتصادي بشكل مخيف في اغلب القطاعات التجارية تسبب باغلاق محلات ومشاريع في صنعاء.
واضافوا:القدرة الشرائية ضعيفة جدا ماتسبب بخسائر كبيرة للمحلات التجارية 
واختتموا:صنعاء مقبلة على انهيار اقتصادي مخيف قد تتسبب بافلاس الشركات والمولات.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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