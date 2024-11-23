فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

أطلق الصحفي فتحي بن لزرق مناشدة عاجلة بصرف مرتبات المعلمين في عدن .

وقال بن لزرق: ‏اليوم هو تاريخ ٢٣ نوفمبر والى اليوم لم يتسلم المعلمون في عدن رواتب شهر أكتوبر .

واضاف : الدولة منتظرة صرف الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية علما ان راتب جزء كبير من المعلمين ٥٤ الف اي مايعادل ٢٦ دولار فقط.

وتابع: عيب عليكم مايحدث، ايرادات عدن وحدها قادرة تغطي مصاريف نصف اليمن ، اسحبوا لهم مليار او مليارين من حسابات الصرافات والبنوك الخاصة وهي تقدر بعشرات المليارات ..

واختتم: اسحبوا لهم من الحسابات التي تحت يدكم وتتصرفون بها وتصارفون اموالها الى الخارج.. اعطوا الناس حقوقها واحترموا المعلمين ..