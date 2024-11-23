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فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق:يجب صرف مرتبات هؤلاء من هذه الإيرادات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق الصحفي فتحي بن لزرق مناشدة عاجلة بصرف مرتبات المعلمين في عدن .

وقال بن لزرق: ‏اليوم هو تاريخ ٢٣ نوفمبر والى اليوم لم يتسلم المعلمون في عدن رواتب شهر أكتوبر .

واضاف : الدولة منتظرة صرف الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية علما ان راتب جزء كبير من المعلمين ٥٤ الف اي مايعادل ٢٦ دولار فقط.

وتابع: عيب عليكم مايحدث، ايرادات عدن وحدها قادرة تغطي مصاريف نصف اليمن ، اسحبوا لهم مليار او مليارين من حسابات الصرافات والبنوك الخاصة وهي تقدر بعشرات المليارات ..

واختتم: اسحبوا لهم من الحسابات التي تحت يدكم وتتصرفون بها وتصارفون اموالها الى الخارج.. اعطوا الناس حقوقها واحترموا المعلمين ..

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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