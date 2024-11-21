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النسي يشن هجوم لاذع على المجلس الانتقالي ويحمله هذا الامر - أخبار كلمتك

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النسي يشن هجوم لاذع على المجلس الانتقالي ويحمله هذا الامر - أخبار كلمتك

النسي يشن هجوم لاذع على المجلس الانتقالي ويحمله هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد العميد خالد النسي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء الجنوب وعودة القوى السياسية والعسكرية اليمنية إلى المناطق الجنوبية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأوضح النسي في تصريح له أن مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة تتناقض مع ادعاءاته بالوقوف إلى جانب الشعب في حال خروجه ضد الحكومة. وقال: "غير منطقي أن تكون شريكًا في الحكومة وتقول إنك ستقف مع الشعب ضدها، فهذا يعد بيعًا للشعب بثمن بخس".

وأشار النسي إلى أن قادة المجلس الانتقالي يستخدمون ازدواجية المواقف لتغطية العجز والفشل في تحقيق مكاسب حقيقية للجنوبيين، مؤكداً أن هذه الازدواجية تهدف إلى استمرارهم في السيطرة على المشهد السياسي، بينما تقتصر مكاسبهم على المنافع الشخصية.

وأكد أن هذه السياسة ستدفع الجنوبيين ثمنها غاليًا، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت كبيرة في الساحة الجنوبية، داعيًا أبناء الجنوب إلى إدراك الحقيقة والاستعداد للتغيير.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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