النسي يشن هجوم لاذع على المجلس الانتقالي ويحمله هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد العميد خالد النسي قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن معاناة أبناء الجنوب وعودة القوى السياسية والعسكرية اليمنية إلى المناطق الجنوبية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.

وأوضح النسي في تصريح له أن مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة تتناقض مع ادعاءاته بالوقوف إلى جانب الشعب في حال خروجه ضد الحكومة. وقال: "غير منطقي أن تكون شريكًا في الحكومة وتقول إنك ستقف مع الشعب ضدها، فهذا يعد بيعًا للشعب بثمن بخس".

وأشار النسي إلى أن قادة المجلس الانتقالي يستخدمون ازدواجية المواقف لتغطية العجز والفشل في تحقيق مكاسب حقيقية للجنوبيين، مؤكداً أن هذه الازدواجية تهدف إلى استمرارهم في السيطرة على المشهد السياسي، بينما تقتصر مكاسبهم على المنافع الشخصية.

وأكد أن هذه السياسة ستدفع الجنوبيين ثمنها غاليًا، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت كبيرة في الساحة الجنوبية، داعيًا أبناء الجنوب إلى إدراك الحقيقة والاستعداد للتغيير.