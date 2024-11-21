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الحزام الأمني ينقذ عدن من كارثة قادمة من صنعاء (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الحزام الأمني ينقذ عدن من كارثة قادمة من صنعاء (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الحزام الأمني ينقذ عدن من كارثة قادمة من صنعاء (تفاصيل) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كلمتك/خاص

 تمكنت قوات الحزام الأمني في يافع، من إحباط محاولة تهريب صهريج غاز محلي الصنع ومضخة، كان في طريقه إلى العاصمة عدن قادمًا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ووفقًا لتفاصيل العملية، أوضح قائد حزام يافع، المقدم ديان الشبحي، أن أفراد نقطة العر المركزية كشفوا أثناء عملية التفتيش الروتينية عن خزان غاز مخفي داخل حمولة شاحنة "نيس" من نوع فولفو.

وأشار المقدم الشبحي إلى أن "هذه العملية تكشف الأساليب الخبيثة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في عمليات التهريب، خاصة للمواد التي تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار الجنوب وسلامة المواطنين".

وأضاف أن "الخزان المضبوط غير مطابق للمواصفات، ومعرض للانفجار عند أي احتكاك بسبب جودته الرديئة، ما قد يتسبب في أضرار بالغة للمدينة"، كما أكد أن "الميليشيا تلجأ إلى هذه الأساليب للتخفّي عن أنظار قواتنا في نقاط التفتيش".

وأكد المقدم الشبحي أن "أبطال قوات الحزام الأمني كانوا وما زالوا في المرصاد لأي محاولات تهدد أمن واستقرار الجنوب"، مشيدًا باليقظة العالية والحس الأمني لأفراد نقطة العر في كشف عمليات التهريب وضبط الممنوعات.

واعتبر هذا الإنجاز جزءًا من حصيلة التدريب والتأهيل المستمر لقوات الحزام الأمني، ويضاف إلى إنجازاتها السابقة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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