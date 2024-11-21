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الإرياني يدعو إلى هذا الامر لمواجهة الإرهاب الحوثي - أخبار كلمتك

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الإرياني يدعو إلى هذا الامر لمواجهة الإرهاب الحوثي - أخبار كلمتك

الإرياني يدعو إلى هذا الامر لمواجهة الإرهاب الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - كلمتك/خاص

حذر وزير الإعلام ، معمر الإرياني، من الخطر المتزايد الذي تمثله مليشيا الحوثي التابعة لإيران على الأمن المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن التحذيرات المتكررة من تهديد هذه المليشيا تم تجاهلها على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى تصاعد هجماتها الإرهابية التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بهدف عرقلة إمدادات الطاقة العالمية ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.

وأكد الإرياني أن استمرار التغاضي عن هذه التهديدات دون اتخاذ إجراءات حازمة سيزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويؤدي إلى تنامي الأنشطة الإرهابية التي سيدفع ثمنها العالم بأسره. وأضاف أن الهجمات الحوثية المتزايدة على خطوط الملاحة الدولية خلال العام الماضي هي مثال صارخ على الفشل في التعامل مع هذا الخطر قبل استفحاله.

ودعا الإرياني إلى تبني استراتيجية دولية شاملة لمواجهة مليشيا الحوثي، تشمل تصنيفها كـ"منظمة إرهابية عالمية"، وتجفيف مصادرها المالية والسياسية والإعلامية. كما طالب بفرض قيود على التجارة والعلاقات الدولية مع المليشيا، وسن قوانين تفرض عقوبات على قياداتها تشمل تجميد أصولهم ومنع سفرهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لاستعادة سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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