الإرياني يدعو إلى هذا الامر لمواجهة الإرهاب الحوثي - أخبار كلمتك

حذر وزير الإعلام ، معمر الإرياني، من الخطر المتزايد الذي تمثله مليشيا الحوثي التابعة لإيران على الأمن المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن التحذيرات المتكررة من تهديد هذه المليشيا تم تجاهلها على مدار السنوات الماضية، مما أدى إلى تصاعد هجماتها الإرهابية التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بهدف عرقلة إمدادات الطاقة العالمية ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.

وأكد الإرياني أن استمرار التغاضي عن هذه التهديدات دون اتخاذ إجراءات حازمة سيزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويؤدي إلى تنامي الأنشطة الإرهابية التي سيدفع ثمنها العالم بأسره. وأضاف أن الهجمات الحوثية المتزايدة على خطوط الملاحة الدولية خلال العام الماضي هي مثال صارخ على الفشل في التعامل مع هذا الخطر قبل استفحاله.

ودعا الإرياني إلى تبني استراتيجية دولية شاملة لمواجهة مليشيا الحوثي، تشمل تصنيفها كـ"منظمة إرهابية عالمية"، وتجفيف مصادرها المالية والسياسية والإعلامية. كما طالب بفرض قيود على التجارة والعلاقات الدولية مع المليشيا، وسن قوانين تفرض عقوبات على قياداتها تشمل تجميد أصولهم ومنع سفرهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة الشرعية لاستعادة سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.