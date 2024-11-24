مشاهير العرب - بعد تحقيقه 670 جنيها.. فيلم «عاشق» مهدد بالسحب من دور العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - حقق فيلم «عاشق» بطولة النجم أحمد حاتم، إيرادات ضعيفة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم عاشق

واكتفى فليم عاشق، أمس بإيرادات بلغت 678 جنيها فقط، مقابل بيع 9 تذاكر فقط، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك مهددا بالسحب من دور العرض خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل فيلم عاشق

وتدور قصة فيلم عاشق، حول أحمد حاتم الذي يقع في غرام فتاة تقوم بدورها أسماء أبو اليزيد، التي تقرر الاعتراف له ببعض الأسرار عن حياتها وذلك قبل إتمام الزواج، الأمر الذي يهدد علاقتهما، ومن ثم يتفاجأ أن الفتاة التي يحبها كانت في دائرة الإدمان، وترى أمورًا غريبة الأمر الذي يدخلها في دائرة الهلاوس، وتقع جرائم قد تكون لها علاقة بها، ويرفض والدها نصيحة أحدهم بإيداعها في مصحة نفسية، ويقرر الاستعانة بأحد الدجالين الذي يخبره بأن ابنته يقع في غرامها جن عاشق.

أبطال فيلم عاشق

يضم فيلم عاشق، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.