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بـ 678 جنيها فقط.. فيلم "عاشق" يحتل المركز الأخير بين إيرادات الأفلام - أخبار كلمتك

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بـ 678 جنيها فقط.. فيلم "عاشق" يحتل المركز الأخير بين إيرادات الأفلام - أخبار كلمتك

بـ 678 جنيها فقط.. فيلم "عاشق" يحتل المركز الأخير بين إيرادات الأفلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:14 مساءً -  حصد فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس، إيرادات بلغت 678 جنيها في شباك التذاكر، مما جعله يحتل المركز الأخير بين الأفلام السينمائية المعروضة معه.

قصة وأبطال فيلم "عاشق"

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبًا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

 

واستأنف الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهد مسلسل " في كل سنة مرة" بعد فترة من التوقف، حيث يتواجد حاليًّا بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة لاستكمال مشاهد المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض على إحدى المنصات قبل شهر رمضان المقبل.

مسلسل في كل سنة مرة

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يجسد داود شخصية ممثل بأحد الفرق المسرحية يحاول أن يحقق النجومية والنجاح، ويتكون المسلسل من عشر حلقات فقط.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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