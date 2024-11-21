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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش فيلم مش محترم ولازم نمحي من ثقافتنا هذا الأمر - أخبار كلمتك

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عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش فيلم مش محترم ولازم نمحي من ثقافتنا هذا الأمر - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش فيلم مش محترم ولازم نمحي من ثقافتنا هذا الأمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - أكد الفنان عمرو سعد، أن فكرة تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية لا يصح، مشيرا إلى أن الفيلم  يمر على الرقابة  أولا.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي: لازم فكرة تقييم الفيلم من الناحية الأخلاقية تتمحي من ثقافتنا ومفيش فيلم مش محترم، في أفلام مافيا في أمريكا أخدت الأوسكار. 

وتابع أنه من الصعب في الوقت الحالي عمل تاريخ مثل أم كلثوم وعبد الحليم ، موضحا: “في ناس ممكن تدفع مليارات علشان تبقى زي أم كلثوم ومش هتعرف”.

 

وأشار عمرو سعد إلى أنه مهتم حاليا بالأفلام التسجيلية وأصبح غير مهتم بالقراءة عكس السابق.

 

أيام القاهرة لصناعة السينما

جاءت ندوة عمرو سعد ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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