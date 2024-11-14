مشاهير العرب - اليوم.. جلسة حوارية لأحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - يقدم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الخميس، جلسة حوارية للنجم أحمد عز، وذلك بعد تكريمه بجائزة فاتن حمامة، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بدار الأوبرا المصرية.

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة "فاتن حمامة للتميز". كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين اختار أغلبهم إطلالات باللون الأسود، منهم عبير صبري، هبة مجدي، منال سلامة، هند عبد الحليم، جوري بكر، نور قدري، ودينا، بينما ارتدى عدد من الفنانين الرجال، ومنهم حسين فهمي، بدلات سوداء مع قمصان بيضاء.