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مهرجان القاهرة السينمائي، عرض النسخة المرممة من "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة السينمائي، عرض النسخة المرممة من "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، عرض النسخة المرممة من "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - ُيعرض اليوم، فيلم "بداية ونهاية"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

بداية ونهاية بنسخة مرممة

فيلم "بداية ونهاية" روائي تدور أحداثه حول مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة وأختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب، يسلك كل منهم مسارًا مختلفًا، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٤٠ دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرًا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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