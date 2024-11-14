عرض فيلم "السمان والخريف" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة، الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - يعرض اليوم، فيلم "السمان والخريف"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

السمان والخريف

فيلم "السمان والخريف" روائي تدور أحداثه حول عيسى الدباغ، رجل فقد سلطته بعد ثورة ١٩٥٢، يلتقي بريري العاهرة، يمارس عليها السلطة حتى يكتشف أنها حامل فيطردها وتتخبط حياته بعد ذلك حتى يراها من جديد مع اختلاف معاير القوى.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 130 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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