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مشاهير العرب - زوجة خالد يوسف تجدد اتهامها لمخرج شهير بسرقة مجوهراتها (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - زوجة خالد يوسف تجدد اتهامها لمخرج شهير بسرقة مجوهراتها (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زوجة خالد يوسف تجدد اتهامها لمخرج شهير بسرقة مجوهراتها (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - جددت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، اتهامها لمخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها، وذلك بعد مرور عام ونصف من تقدمها ببلاغ ضده بقسم شرطة الجيزة أفادت فيه بسرقته قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وفي هذا الصدد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لاتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لمخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.

شاليمار شربتلي

وأفادت التحريات إلى أن شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تقدمت منذ عام ونصف الى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وأشارت التحريات إلى آخر المستجدات في البلاغ الذي تقدمت به شاليمار شربتلي، منذ عام ونصف ضد مخرج شهير، موضحة أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف بإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم وقررت فيه انها تتهم ممثل ومخرج بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.

شاليمار شربتلي

وأدلت شاليمار شربتلي، في أقوالها الجديدة أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها فاتهمته بصلته بالجريمة، وترتب على ذلك أصدرا النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج عمر زهران في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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