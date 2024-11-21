مشاهير العرب - زوجة خالد يوسف تجدد اتهامها لمخرج شهير بسرقة مجوهراتها (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - جددت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، اتهامها لمخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها، وذلك بعد مرور عام ونصف من تقدمها ببلاغ ضده بقسم شرطة الجيزة أفادت فيه بسرقته قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وفي هذا الصدد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لاتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لمخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.

وأفادت التحريات إلى أن شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، تقدمت منذ عام ونصف الى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وأشارت التحريات إلى آخر المستجدات في البلاغ الذي تقدمت به شاليمار شربتلي، منذ عام ونصف ضد مخرج شهير، موضحة أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف بإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم وقررت فيه انها تتهم ممثل ومخرج بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.

وأدلت شاليمار شربتلي، في أقوالها الجديدة أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها فاتهمته بصلته بالجريمة، وترتب على ذلك أصدرا النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج عمر زهران في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.