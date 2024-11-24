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الرياضة - 11:42 - موعد ومكان جنازة محمد رحيم بعد تسلم جثمانه من النيابة العامة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:42 - موعد ومكان جنازة محمد رحيم بعد تسلم جثمانه من النيابة العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:42 - موعد ومكان جنازة محمد رحيم بعد تسلم جثمانه من النيابة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - تستعد أسرة الملحن محمد رحيم، بعد قليل، لإقامة صلاة الجنازة على الراحل، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

موعد ومكان جنازة محمد رحيم

وأعلنت أنوسة كوتة، زوجة الراحل عن موعد ومكان الجنازة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: صلاة الجنازة في مسجد الشرطة، بعد صلاة الظهر، علي حبيب قلبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك».

محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الملحن محمد رحيم، كانت أغنية بصوت الفنانة أمل غربي، والتي تضمنت كلماتها الأتي: «لا تلعب دوار الوفى.. عمسرح جروحي، بكفي بقى تمثيل، لا تظن إنك لو رحت.. راحت معك روحي، كل شي في إلو بديل.. كل شي في إلو بديل، قلّي شو بعمل بكرا.. بكرا بـ ورودي.. شو بعمل بكرا بـ ورودي، مين لبدو يصونها.. يا حبيبي وعودي.. مين لبدو يصونها وعودي».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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