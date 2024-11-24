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النائبة أماني الشعولي تُحذّر من إهمال طريق الكباش بالأقصر وتطالب باستغلاله سياحياً - أخبار كلمتك

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النائبة أماني الشعولي تُحذّر من إهمال طريق الكباش بالأقصر وتطالب باستغلاله سياحياً - أخبار كلمتك

النائبة أماني الشعولي تُحذّر من إهمال طريق الكباش بالأقصر وتطالب باستغلاله سياحياً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - تقدمت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية.

أشارت النائبة أن ما تعرض له طريق الكباش بالأقصر من إهمال شدید بعد مرور ثلاثة أعوام على افتتاح الطريق في حفل أسطوري بعد تطويره، الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة ونمو الحشائش في الطريق، وهو ما يسيء إلى المكان ويعطى صورة سيئة أمام السائحين الذين يرتادون تلك المنطقة الأثرية المهمة.

وطالبت النائبة بأن يُعرض الأمر على لجنة الثقافة والآثار بالمجلس لمناقشته، كما طالبت بالاستغلال الأمثل للطريق والاستفادة منه في خدمة الحركة السياحية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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