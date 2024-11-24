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4 من 12، تعرف على نسبة التغيير في انتخابات الاتحادات الرياضية - أخبار كلمتك

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4 من 12، تعرف على نسبة التغيير في انتخابات الاتحادات الرياضية - أخبار كلمتك

4 من 12، تعرف على نسبة التغيير في انتخابات الاتحادات الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - انتخابات الاتحادات، شهدت انتخابات الاتحادات الرياضية حتى الآن نسبة محدودة من التغيير، وذلك بعد ختام انتخابات 12 اتحادا أولمبيا وغير أولمبي خلال الأيام القليلة الماضية.

انتخابات الرماية

البداية كانت مع انتخابات اتحاد الرماية، والتي حسمها حازم حسني ليحافظ على مقعده لدورة انتخابية جديدة والثالثة على التوالي.

انتخابات الفروسية

وفي اتحاد الفروسية فاز إسماعيل شاكر وقائمته بالانتخابات بالتزكية، ليحافظ أيضا على مقعده بالانتخاب بعد أن كان بالتعيين.

انتخابات ألعاب القوى

وشهدت انتخابات ألعاب القوى أول حالة تغيير، بعد أن فاز حاتم فودة بمنصب الرئيس خلفا لرئيس الاتحاد السابق سيف شاهين، وإن كانت نسبة التغيير تعد محدودة، حيث كان يشغل حاتم فودة عضوية المجلس في الدورة الماضية.

انتخابات الجمباز

وحافظ الدكتور إيهاب أمين على مقعده في رئاسة اتحاد الجمباز بالتزكية بعد أن تم إعلان غلق باب الترشح دون تقدم أحد بأوراقه أمامه ليستمر في منصبه، ويواصل العمل على تطوير اللعبة والنهوض بنتائجها.

انتخابات السباحة

كما حافظ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بمقعده بعد اكتساح منافسه رؤوف نور في الانتخابات بـ8 أصوات مقابل صوتين فقط، لتستمر مسيرته داخل الاتحاد المصري لدورة انتخابية جديدة، في ظل تطور ملحوظ في نتائج السباحة المصرية.

انتخابات كرة السلة

وشهدت انتخابات اتحاد كرة السلة حالة التغيير الثانية، بعد فوز محمد مصيلحي بالرئاسة خلفا للدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد السابق.

انتخابات الكاراتيه

وفي انتخابات اتحاد الكاراتيه، حافظ محمد الدهراوي على مقعده في الرئاسة، بعد منافسة قوية، ليستكمل مسيرته رئيسا للاتحاد المصري للكاراتيه.

انتخابات الهوكي

وجاءت حالة التغيير الثالثة داخل انتخابات اتحاد الهوكي، بعد فوز أشرف فرحات بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق شريف كمال.

انتخابات رفع الأثقال

وفي رفع الأثقال لم يتغير الوضع، بعد فوز محمد عبد المقصود بدورة انتخابية جديدة بعد منافسة قوية مع عمرو رمضان، ليستمر في منصبه كما هو لـ 4 سنوات مقبلة.

انتخابات الجودو

وفي انتخابات اتحاد الجودو جاءت حالة التغيير الرابعة، بعد فوز محمد مطيع بمقعد الرئاسة خلفا لرئيس الاتحاد السابق مرزوق علي، والذي شهدت ولايته تطور ملحوظ وكبير في نتائج الجودو المصري.

انتخابات التايكوندو

وحافظ محمد مصطفى على مقعده في رئاسة اتحاد التايكوندو، بعد منافسة قوية مع قائمة عمرو سليم والتي حصلت على 24 صوتا بفارق 4 أصوات فقط عن قائمة الرئيس الفائز.

انتخابات الترايثلون

واستمر أحمد ناصر في منصبه كما هو بعد الفوز في انتخابات اتحاد الترايثلون بالتزكية، ليستكمل مهمته دون تغيير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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