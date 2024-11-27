اتحاد العاصمة الجزائري يكستح أورابا البتسواني بسداسية في الكونفدرالية الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - الكونفدرالية الأفريقية، اكتسح فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أورابا يونايتد البتسواني، بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق اتحاد العاصمة اللاعب إسماعيل بلقاسمي بالدقيقتين 4 و15، واضاف سعدي رضواني الهدف الثالث بالدقيقة 34، وجاء الهدف الرابع عن طريق ويل موسي بالدقيقة 1+45.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز اتحاد العاصمة الجزائري الهدف الخامس عن طريق نبيل لعمارة، قبل أن يضيف أسامة شيتة الهدف السادس بالدقيقة 71، لينتهي اللقاء بفوز كبير للفريق الجزائري بسداسية نظيفة.

ويتواجد فريق أورابا يونايتد واتحاد العاصمة في المجموعة الثالثة من ببطولة الكونفدرالية الأفريقية رفقة كل من أسيك ميموزا وجراف دي داكار.

بتلك النتيجة يتصدر فريق اتحاد العاصمة ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الأفريقية برصيد 3 نقاط، وبفارق الاهداف عن أسيك الإيفواري صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل ترتيب المجموعة كلا من جراف دي داكار السنغالي وأورابا يونايتد البتسواني بدون أي نقاط.

أسيك الإيفواري يفوز على جراف دي داكار السنغالي

وفاز فريق أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين نظيفين علي نظيره جراف دي داكار السنغالي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم أسيك ميموزا بهدف عن طريق رزاق سيسه سجله في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، وأضاف كانكوندي تشيسونجو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

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