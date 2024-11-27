أشرف صبحي يشهد مؤتمر الإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، والذى يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر المؤتمر الصحفي لمعرض سبورتس إكسبو كل من اندروا بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، المستشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو عن النسختين الأولى والثانية.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

وخلال كلمته، أشار وزير الشباب والرياضة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي أن الرياضة أمن قومي، مما انعكس علي الإهتمام غير المسبوق بالرياضة والرياضيين، مشيرًا إلى إطلاق دراسة مساهمة قطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن مشاركة قطاع الرياضة في الناتج الإجمالي المحلي جاءت بنسبة 1.3٪.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

وأكد وزير الرياضة علي تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو من خلال الشراكة مع Soccerex صاحبة الخبرة الكبيرة في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن معرض سبورتس إكسبو واحد من أهم الشواهد التي عكست المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المنظومة الرياضية المصرية علي الساحة الدولية.

وزير الرياضة يهنئ منتخب الشباب بالتأهل إلى أمم أفريقيا

فيما أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث هنأهم على التأهل لبطولة إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه منتخب الشباب، مؤكدًا أن التأهل يعكس الجهود المبذولة من الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، مشيدًا بروح العزيمة والإصرار التي ظهرت خلال التصفيات.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتأهل منتخب الشباب إلى أمم أفريقيا تحت 20 عاما، والتي تعتبر خطوة هامة في مسيرة منتخب الشباب، ويمثل دليلًا على إمكانيات الجيل الجديد من اللاعبين.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تولي أهمية كبيرة لدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، ومشددا على مواصلة تقديم كل ما يلزم لضمان استعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة لبطولة إفريقيا.

كما أشار الوزير إلى أهمية البناء على هذا النجاح من خلال توفير برامج إعداد قوية للمنتخب، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة ومواصلة تحقيق الإنجازات.

ويقود منتخب مصر للشباب المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي نجح في تكوين فريق متميز قادر على المنافسة. ويعد التأهل للبطولة الإفريقية خطوة أساسية في مسيرة اللاعبين نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

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