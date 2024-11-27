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تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة شتورم جراتس النمساوي أمام ضيفة جيرونا الإسباني بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب يو بي سي أرينا، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل شتورم جراتس ضد جيرونا 

دانييل خودياكوف، يوسف جازيبيجوفيتش، إيمانويل ايو،  نيكلاس جيرهوفر، ديمتري لافالي، أوتار كيتيشفيلي، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، ويليام بوفينج، سايدي جاتا ميكا بيريث.

تشكيل جيرونا أمام شتورم جراتس 

باولو جازانيجا، أليخاندرو فرانسيس، خوانبي لوبيز، دالي بليند، ميجيل جوتيريز، لاديسلاف كرييتشي، فيكتور تسيجانكوف، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، بريان خيل سالفا تييرا، بويان ميوفسكي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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