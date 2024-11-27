طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي في مباراة بلاك بولز بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - الكونفيدرالية الأفريقية، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن إصابة المثلوثي عبارة عن كدمة في القفص الصدري، ما تسبب في آلام قوية في الضلوع.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن المثلوثي سيكون تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليه، وسيخضع لفحص طبي شامل غدًا.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

فيما رد فريق بلاك بولز بتصويبة قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

وفي الدقيقة 17، أهدر الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد كرة طولية رائعة من زيزو وتصل لمصطفى شلبي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الإفريقية

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الزمالك بشكل كامل على مجريات الأمور أمام بلاك بولز من خلال تمريرات في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، الهدف الأول بعد ركلة ثابتة نفذها عبد الله السعيد ليشتتها الدفاع وتسقط أمام إيشو الذي طلق تسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 50.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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