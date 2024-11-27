الدكتور ممدوح معوض رئيسا للمركز القومي للبحوث (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور ممدوح معوض رئيسًا جديدًا للمركز القومي للبحوث، في خطوة تعزز من مسيرة المركز.

ومن المنتظر أن يشهد المركز القومي للبحوث خلال الفترة القادمة نقلة نوعية في مجال البحث العلمي، وذلك بفضل الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الدكتور ممدوح معوض، والذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز مكانة المركز إقليميًّا ودوليًّا.

نبذة عن الدكتور ممدوح معوض

وتولى الدكتور ممدوح معوض علي حسن منصب نائب رئيس المركز القومي للبحوث لشؤون البحوث والعلاقات الدولية منذ نوفمبر 2018.

وشغل عدة مناصب بالمركز منها: رئيس قسم الهندسة الوراثية وأبحاث التكنولوجيا الحيوية في 2018، وأستاذ الكيمياء الحيوية منذ 2010.

وبدأ معوض في المركز القومي للبحوث بوظيفة باحث مساعد وتم التعيين بعد ذلك كمعيدين ثم تدرج إلى باحث ووصل إلى أستاذ مساعد ثم أستاذ ثم رئيس قسم الكيمياء الحيويه ثم نائب رئيس المركز.

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