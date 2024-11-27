دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لـ ليفربول أمام ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:40 مساءً - دوري أبطال أوروبا، أهدر محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي ركلة جزاء لفريقه أمام ريال مدريد في الدقيقة 70 من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ فريق ليفربول الإنجليزي على تقدمه بهدف نظيف أمام ريال مدريد، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52.

وتشير نتيجة المباراة الآن إلى تقدم ليفربول بهدف نظيف في شباك ريال مدريد الإسباني، بعد مرور 75 دقيقة.

وأهدر ليفربول فرصة تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة بعدما استخلص محمد صلاح الكرة من كيليان مبابي ومرر الكرة إلى داروين نونيز داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة صاروخية، إلا أن تيبو كورتو حارس ريال مدريد تصدى لها المدافع راؤول أسينسيو شتت الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 11، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لكل من نونيز لاعب ليفربول وراؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد بعد كرة مشتركة بينهما داخل منطقة الجزاء، قبل أن يشهر بطاقة صفراء أخرى في وجه جرافينبرخ لاعب الريدز بسبب الاعتراض على قراراته.

وفي الدقيقة 22، أطلق أردا جولر لاعب ريال مدريد تصويبة بعد تنفيذ ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة.

فيما رد ليفربول في الدقيقة 23، بعد كرة وصلت داخل منطقة جزاء ريال مدريد قابلها داروين نونيز بتسديدة ولكن الحارس كورتوا تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 31، استغل داروين نونيز كرة عرضية قابلها برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل أليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد، لتضيع فرصة محققة للتعادل.

ويتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كويمن كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

البدلاء: جاروس، ديفيز، جوميز، إندو، سوبوسلاي، جاكبو، إليوت، ترينت ألكسندر أرنولد، كونساه، مورتون.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي- راؤول أسينسيو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أردا جولر- إدواردو كامافينجا- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام- إبراهيم دياز- كيليان مبابي.

على صعيد المواجهات المباشرة السابقة، فقد التقى الفريقان 11 مرة، فاز ريال مدريد في 7 مباريات وليفربول في 3 وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين كانت في دور الـ16 لموسم 2022-23، عندما سحق ريال مدريد ليفربول 5-2 في "أنفيلد" ذهابا قبل أن يضمن التأهل بفوزه 1-0 على أرضه في الإياب

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية على كل من: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الـ16، والذي يضمنه أول 8 فرق في الترتيب العام، بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 مواجهة إقصائية مباشرة لتحديد المتأهل.

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