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مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - قررت الفنانة نوال الزغبي، تصوير أغنيتها «صوت الهدوء» فيديو كليب، تكريما لروح الملحن الراحل محمد رحيم الذي غيبه الموت عن عالمنا منذ أيام.

أغنية «صوت الهدوء» لـ نوال الزغبي من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير «مش مسامحة» الذى ضم 11 أغنية متنوعة.

وتقول كلمات أغنية «صوت الهدوء» التالي:

«سامع صوت الهدوء أنا سامعة قلبي

ياه ياه ياه ياه ياه علشان بحب

بيجري فدمي شوق وأنا عمري جمبي

آه آه آه آه آه وفقلبي حب

وحدي قاعده على البحر والجو رومانسي وسحر

مع نفسي ومعيش حد إلا اللي بحبه بجد

يتغير عمري ويتغير طعم الأيام

وحقيقه حبك بتفسر كل الأحلام

وأنا ليك كل مبحتاج شوقي يعلي الأمواج

وبوشوش في الأصداف وألقى البرق الخطاف

بينور لون عينك ليا يحصلي هلاك

ويصور في عينيا الدنيا كلها عشقاك».

آخر أعمال نوال الزغبي

مؤخرا طرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «من باريس» عبر منصات الموسيقى المختلفة، وحققت الغنية نجاح كبير.

والأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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