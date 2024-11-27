فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

فريق ترامب الجديد يتلقى تهديدات وإنذارات بوجود قنبلة - أخبار كلمتك

استعدادات مكثفة في الكويت لاستضافة القمة الخليجية الـ 45 - أخبار كلمتك

استعدادات مكثفة في الكويت لاستضافة القمة الخليجية الـ 45 - أخبار كلمتك

بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

بن مبارك يرفض قرار مجلس القيادة باقالة مدير مكتبه ويرهن بقاءه ببقاء باحارثة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار سيكون البداية التاريخية للخروج باليمن من جميع مشاكلها - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار سيكون البداية التاريخية للخروج باليمن من جميع مشاكلها - أخبار كلمتك

الإمارات تكشف عن شهيد جديد سقط خلال مشاركته بعاصفة الحزم - أخبار كلمتك

الإمارات تكشف عن شهيد جديد سقط خلال مشاركته بعاصفة الحزم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج تامر محسن يستعد لبدء التحضيرات الأولى لديكور مسلسل «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غيابه عن «أراب جود تالنت».. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي جابر و تعافيه من نزيف داخلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غيابه عن «أراب جود تالنت».. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي جابر و تعافيه من نزيف داخلي - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يتقدم علي دينامو زغرب 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند يتقدم علي دينامو زغرب 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وريال مدريد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:50 - مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجلسة تناولت سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه تم التأكيد بين الجانبين على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي، تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.

ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.

وتابع أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً
الحمصاني يكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى

مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:19 - لأول مرة.. وزير الثقافة والفنان حسين فهمي معًا في "معكم منى الشاذلي" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق